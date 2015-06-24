أخبار عاجلة

صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ارتفاع ضحايا تفجير داعش مقرات حكومية فى الحسكة بسوريا لـ 35 قتيلا

Google+ Print
ارتفاع ضحايا تفجير داعش مقرات حكومية فى الحسكة بسوريا لـ 35 قتيلا ارتفاع ضحايا تفجير داعش مقرات حكومية فى الحسكة بسوريا لـ 35 قتيلا
فجر تنظيم "داعش" الإرهابى عدة سيارات مفخخة فى مقرات لقوات الأمن الكردية "الأسايش" والدفاع الوطنى التابعة للقوات الحكومية فى الحسكة شمال شرقى سوريا؛ ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من تلك القوات والمدنيين.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" عن "سوريا مباشر"، قولها اليوم الأربعاء، إن سيارة مفخخة انفجرت مساء أمس فى مركز لقوات "الأسايش" بدوار الصناعة، كما انفجرت سيارة أخرى فى مقر آخر بمدخل مدينة الحسكة ذات الأغلبية الكردية.

وأضافت الشبكة أن التفجيرين أسفرا عن إصابة 12 شخصا من الأسايش، من بينهم حالات خطرة نقل أصحابها إلى مستشفيات مدينة القامشلى.

وأكد المصدر أن انفجارا ثالثا بصهريج مفخخ استهدف مركزا للهجانة تتخذه عناصر من القوات الحكومية مقرا لهم فى مركز مدينة الحسكة.

وقال إن 13 عنصرا من القوات الحكومية قتلوا بالإضافة إلى 10 من المدنيين، فضلاً عن عشرات الجرحى نتيجة التفجير، مشيرا أن أعداد الضحايا مرجحة للزيادة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل