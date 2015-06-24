ارتفاع ضحايا تفجير داعش مقرات حكومية فى الحسكة بسوريا لـ 35 قتيلا

فجر تنظيم "داعش" الإرهابى عدة سيارات مفخخة فى مقرات لقوات الأمن الكردية "الأسايش" والدفاع الوطنى التابعة للقوات الحكومية فى الحسكة شمال شرقى سوريا؛ ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من تلك القوات والمدنيين.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية عن شبكة "سوريا مباشر"، قولها اليوم الأربعاء، إن سيارة مفخخة انفجرت مساء أمس فى مركز لقوات "الأسايش" بدوار الصناعة، كما انفجرت سيارة أخرى فى مقر آخر بمدخل مدينة الحسكة ذات الأغلبية الكردية.

وأضافت الشبكة أن التفجيرين أسفرا عن إصابة 12 شخصا من الأسايش، من بينهم حالات خطرة نقل أصحابها إلى مستشفيات مدينة القامشلى.

وأكد المصدر أن انفجارا ثالثا بصهريج مفخخ استهدف مركزا للهجانة تتخذه عناصر من القوات الحكومية مقرا لهم فى مركز مدينة الحسكة.

وقال إن 13 عنصرا من القوات الحكومية قتلوا بالإضافة إلى 10 من المدنيين، فضلاً عن عشرات الجرحى نتيجة التفجير، مشيرا أن أعداد الضحايا مرجحة للزيادة.