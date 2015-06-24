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مصر تواصل تشغيل معبر رفح أمام حركة عبور المسافرين لليوم الثانى

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مصر تواصل تشغيل معبر رفح أمام حركة عبور المسافرين لليوم الثانى مصر تواصل تشغيل معبر رفح أمام حركة عبور المسافرين لليوم الثانى
واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح لليوم الثانى أمام حركة عبور المسافرين بين وقطاع غزة.

وقال مصدر أمنى، إنه بدأت حركة العبور صباح اليوم، ومن المقرر أن يتواصل حتى مساء غد الخميس، وذلك لعبور العالقين والمساعدات الإنسانية فى إطار تخفيف المعاناة عن الإخوة الفلسطينيين، لافتا إلى أنه سيتم السماح بالسفر للحالات الإنسانية والمرضى وأصحاب الإقامات والتأشيرات.

وبلغ إجمالى عدد العابرين للمعبر أمس 537 فردا بين مصر وقطاع غزة، حيث وصل إلى البلاد من قطاع غزة 458 فردا، وغادر البلاد إلى قطاع غزة 79 فردا، كما تم إدخال عدد 36 شاحنة من مواد البناء إلى قطاع غزة، منها عدد 25 شاحنة أسمنت أقلت 1845 طنا، و11 شاحنة من الزلط أقلت 495 مترا مكعبا.
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