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احذرى.. كريمات التفتيح دون إشراف الطبيب تضر ببشرتك

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احذرى.. كريمات التفتيح دون إشراف الطبيب تضر ببشرتك احذرى.. كريمات التفتيح دون إشراف الطبيب تضر ببشرتك
يعانى الكثير من الأشخاص خاصة السيدات من مشكلة تغير لون البشرة وتصبغها باللون البنى، نتيجة للتعرض لأشعة الشمس بكثرة، والبعض يلجأ لاستخدام كريمات تفتيح البشرة كحل للتخلص من تصبغات وتلون البشرة.

والسؤال هنا.. ما مدى الأمان الذى تمنحه تلك الكريمات، وهل يوجد أضرار من الإسراف فى استخدامها؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، ويبدأ قائلاً: إن كريمات التفتيح تحولت من حاجة طبية إلى موضة، ويقوم الكثيرون خاصة السيدات باستخدامها.

ويتابع استشارى الأمراض العلاجية أن هذه الكريمات تتكون من مادة الميلانين المسئولة عن تضبغ لون الجلد، كما تحتوى على مركبات كيميائية علاجية تؤثر على الخلايا الصيغية، وبالطبع لا ينصح باستخدامها دون الإشراف الطبى.

ويؤكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، أن استخدام هذه الكريمات بشكل عشوائى ودون إشراف طبى، قد تتسبب فى التهابات فى الجلد وترك آثار غير مستحبة لفترات طويلة وقد يصعب علاجها.
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