لمريض السكر.. تحليل السكر لا يبطل صيامك

يعتقد البعض من مرضى السكر أن سحب عينة من الدم لإجراء تحليل نسبة السكر من الخطوات التى تبطل الصيام، ويصاب البعض منهم بالحيرة حول صحة صيامهم من عدمه، كما يعتقد البعض الآخر أن سحب عينة دم يستوجب تناول الطعام بصورة سريعة.

حول كل تلك المفاهيم يقول الدكتور سامح عبد الحميد، استشارى البوثولوجيا الإكلينكية بجامعة الأزهر، إنه لا يوجد تعارض بين الصيام والتحاليل الطبية خلال شهر رمضان، ذلك لأن معظم التحاليل الطبية تشترط الصيام لعدد ساعات معينة يحددها الطبيب، بناء على نوع التحاليل المطلوب إجراؤها.

ويستكمل د.سامح قائلا: "يعتمد تحليل السكر فى الأساس على صيام المريض قبل أخذ العينة، وبعد ساعتين تأخذ عينة أخرى بعد تناول الطعام، وفى شهر رمضان يمكن أن يحدد المريض موعدا قبل الإفطار لأخذ العينة الأولى فى المعمل، وبعد ذلك يتناول الإفطار ثم يتجه مرة أخرى لسحب العينة الثانية، وبالتالى لا يكون هناك تعارض مع الصيام".

وأضاف د. سامح قائلا: "يعتبر صوم مرضى السكر فرصة جيدة لتنظيم نسبة السكر فى الجسم، بشرط التحكم فى نوع وكمية الأطعمة والمشروبات التى يتناولها المرضى خلال شهر رمضان".

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