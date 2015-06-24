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اليوم.. نظر محاكمة المتهمين فى "خلية الظواهرى"

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اليوم.. نظر محاكمة المتهمين فى "خلية الظواهرى" اليوم.. نظر محاكمة المتهمين فى "خلية الظواهرى"
تنظر اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة الاستماع إلى مرافعات الدفاع فى محاكمة 68 متهمًا، منهم 54 متهما حاضرًا، و14 غيابيًا، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم "القاعدة"، فى القضية المعروفة إعلاميا "بخلية الظواهرى".

وتعقد الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة الجنايات، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وعمرو ريان وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة فى طرة.

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