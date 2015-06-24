إصابة طالب بطلق نارى على يد والد صديقه بسبب خلافات سابقة بالقليوبية

أصيب طالب بطلق فرد خرطوش على يد والد صديقه بسبب وجود خلافات سابقة مع والد المصاب، وتم تحويل المصاب إلى المستشفى والقبض على الجانى والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر رقم 2 أحوال قسم أول بنها وتولت النيابة التحقيقات.

كان اللواء عبد العظيم نصر الدين، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم بنها بتلقى إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول المدعو "مصطفى. و" 15 سنة، طالب بالصف الأول الثانوى ومقيم دائرة القسم، مصابا برش خرطوش بالقدم اليمنى وتصرح له بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم.

وتبين للواء عرفة حمزة، مدير مباحث قسم أول بنها، أنه أثناء تواجد الطالب أمام منزله تقابل مع صديق والده المدعو" أيمن .غ" 43 سنة نقاش ومقيم دائرة القسم، وبرفقته نجله المدعو "محمد.غ"، حيث طلبا منه التوجه رفقتهما لشراء بعض الاحتياجات وبجوار كوبرى الشموت دائرة القسم أنزلوه من السيارة التى كانوا يستقلونها، وقام الثانى بإطلاق عيار نارى تجاهه من فرد خرطوش كان بحوزته محدثاً إصابته.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم الأول وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وفارغ طلقه من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك لوجود خلافات سابقة بينه وبين والد المصاب، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهم الهارب.

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