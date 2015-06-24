اليوم.. الحكومة تناقش قوانين الانتخابات والأوضاع الأمنية والاقتصادية

يعقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، اليوم الأربعاء، لمناقشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية ومناقشة قوانين الانتخابات وتقرير من إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، حول توصيات مجلس الدولة، فيما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر.

كما يتناول الاجتماع مناقشة تقارير الوزراء المختلفة حول خطط عملهم بالوزارات، بالإضافة إلى مناقشة توافر السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان.

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