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اليوم.. الحكومة تناقش قوانين الانتخابات والأوضاع الأمنية والاقتصادية

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اليوم.. الحكومة تناقش قوانين الانتخابات والأوضاع الأمنية والاقتصادية اليوم.. الحكومة تناقش قوانين الانتخابات والأوضاع الأمنية والاقتصادية
يعقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، اجتماع الأسبوعى، اليوم الأربعاء، لمناقشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية ومناقشة قوانين الانتخابات وتقرير من إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، حول توصيات مجلس الدولة، فيما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر.

كما يتناول الاجتماع مناقشة تقارير الوزراء المختلفة حول خطط عملهم بالوزارات، بالإضافة إلى مناقشة توافر السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان.


>- إبراهيم محلب: لو تركنا الأحياء الشعبية ستتحول إلى عشوائيات

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