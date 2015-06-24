إصابة أمين شرطة ومخبر سرى فى تبادل إطلاق النيران مع مسجلين خطر بالقليوبية

أصيب أمين شرطة ومخبر سرى بجروح متفرقة بالجسد، فجر اليوم الأربعاء، بقرية البرادعة بالقناطر الخيرية بالقليوبية، فى تبادل لإطلاق النار مع شقيقين مسجلين خطر، أثناء ضبطهما.

كان اللواء عبد العظيم نصر الدين، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا بالواقعة وتوصلت تحريات اللواء عرفة حمزة مدير مباحث القليوبية، إلى أنه أثناء قيام مأمورية من مركز القناطر وضباط فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة لاستهداف البؤر الإجرامية، وضبط كل من (ياسر.ا.م، 38 سنة – عاطل)، مقيم البرادعة، والسابق اتهامه فى خمس قضايا “سلاح، مخدرات”، والمحكوم عليه هارب فى القضية رقم 30299 جنايات مركز القناطر لسنة 2014 م – مخدرات، و(خالد.ا، وشهرته درويش 38 سنة عاطل)، وحال اقتراب القوات من مسكنهما فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية صوبهم، مما حدا بهم مبادلة إطلاق النيران.

تمكنت القوات من السيطرة على المكان وضبط الأول وبحوزته سلاح نارى طبنجة ماركة حلوان تحمل رقم 1073878 وعدد 5 طلقات من ذات العيار، وتبين هروب الثانى وأثناء خروج القوات من القرية، فوجئوا بالمتهم الثانى الهارب يقوم بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى سريع الطلقات صوب القوات، فبادلته القوات إطلاق النيران وفر هاربًا.

نتج عن تبادل إطلاق النار إصابة "رفيق السيد"، 35 سنة، شرطى سرى بمباحث مركز القناطر بجرح بالظهر نتيجة ارتطام جزء معدنى من الطلقة به، و"ماجدى محمد"، 38 سنة، أمين شرطة بذات الجهة مصاب بجرح طوله 1 سم بالذراع الأيسر من الداخل أثر ارتطام جزء معدنى تناثر من الطلقات، تم نقل المصابان للمستشفى لتلقى العلاج.

جارِ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.