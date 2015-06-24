"الأرصاد": طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى والقاهرة وحار بشمال الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كل الأنحاء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة والبحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج به من متر إلى مترين أما البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب أما ارتفاع الموج به من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

العريش

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

الصغرى 21 العظمى 32،الصغرى 22 العظمى 27الصغرى 22 العظمى 27،الصغرى 21 العظمى 28،الصغرى 21 العظمى 27،الصغرى 18 العظمى 28،الصغرى 25 العظمى 36،الصغرى 25 العظمى 35،الصغرى 18 العظمى 27،الصغرى 22 العظمى 33،الصغرى 21 العظمى 33،الصغرى 21 العظمى 33،الصغرى 22 العظمى 34،الصغرى 23 العظمى 35،الصغرى 24 العظمى 38،الصغرى 26 العظمى 40،الصغرى 24 العظمى 37،الصغرى 25 العظمى 34،الصغرى 23 العظمى 38،الصغرى 23 العظمى 38،الصغرى 23 العظمى 33،الصغرى 18 العظمى 28.