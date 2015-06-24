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"الأرصاد": طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى والقاهرة وحار بشمال الصعيد

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"الأرصاد": طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى والقاهرة وحار بشمال الصعيد "الأرصاد": طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى والقاهرة وحار بشمال الصعيد
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كل الأنحاء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة والبحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج به من متر إلى مترين أما البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب أما ارتفاع الموج به من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :


>

القاهرة

الصغرى 21 العظمى 32،

الإسكندرية

الصغرى 22 العظمى 27

مطروح

الصغرى 22 العظمى 27،

بورسعيد

الصغرى 21 العظمى 28،

دمياط

الصغرى 21 العظمى 27،

العريش

الصغرى 18 العظمى 28،

الغردقة

الصغرى 25 العظمى 36،

شرم الشيخ

الصغرى 25 العظمى 35،

رفح

الصغرى 18 العظمى 27،

المنيا

الصغرى 22 العظمى 33،

الفيوم

الصغرى 21 العظمى 33،

رأس سدر

الصغرى 21 العظمى 33،

أسيوط

الصغرى 22 العظمى 34،

سوهاج

الصغرى 23 العظمى 35،

الأقصر

الصغرى 24 العظمى 38،

أسوان

الصغرى 26 العظمى 40،

شلاتين

الصغرى 24 العظمى 37،

حلايب

الصغرى 25 العظمى 34،

الوادى الجديد

الصغرى 23 العظمى 38،

قنا

الصغرى 23 العظمى 38،

نويبع

الصغرى 23 العظمى 33،

السلوم

الصغرى 18 العظمى 28.

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