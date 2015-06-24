الجبير: السعودية وفرنسا ستوقعان اتفاقيات أثناء زيارة محمد بن سلمان لباريس

أعلن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير أنه سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات فى مجالات مختلفة أثناء الزيارة التى يقوم بها ولى ولى العهد وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان الى فرنسا اليوم الأربعاء.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضح الجبير فى تصريح أدلى به لقناة الإخبارية السعودية مساء الثلاثاء أن زيارة ولى ولى العهد السعودى للعاصمة الفرنسية ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات فى مختلف المجالات.
وقال الجبير إن "لدى المملكة العربية السعودية وفرنسا علاقات تاريخية ومتينة و استراتيجية، ونحن نثمن هذه العلاقات كثيرا، وتبادل الزيارات من قبل المسئولين على مستوى عال جدا يعكس مدى مكانة هذه العلاقات والقنوات المفتوحة القائمة بينهما فى التشاور فى كل الأمور بين البلدين ".
وأضاف: "نحن نثمن ونقدر هذه العلاقات ونسعى أن نعمل لتكثيف وتعزيز وتقوية هذه العلاقات المتينة ".