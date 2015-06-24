أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجبير: السعودية وفرنسا ستوقعان اتفاقيات أثناء زيارة محمد بن سلمان لباريس

Google+ Print
الجبير: السعودية وفرنسا ستوقعان اتفاقيات أثناء زيارة محمد بن سلمان لباريس الجبير: السعودية وفرنسا ستوقعان اتفاقيات أثناء زيارة محمد بن سلمان لباريس
أعلن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير أنه سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات فى مجالات مختلفة أثناء الزيارة التى يقوم بها ولى ولى العهد وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان الى فرنسا اليوم الأربعاء.

وأوضح الجبير فى تصريح أدلى به لقناة مساء الثلاثاء أن زيارة ولى ولى العهد السعودى للعاصمة الفرنسية ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات فى مختلف المجالات.

وقال الجبير إن "لدى المملكة العربية السعودية وفرنسا علاقات تاريخية ومتينة و استراتيجية، ونحن نثمن هذه العلاقات كثيرا، وتبادل الزيارات من قبل المسئولين على مستوى عال جدا يعكس مدى مكانة هذه العلاقات والقنوات المفتوحة القائمة بينهما فى التشاور فى كل الأمور بين البلدين ".

وأضاف: "نحن نثمن ونقدر هذه العلاقات ونسعى أن نعمل لتكثيف وتعزيز وتقوية هذه العلاقات المتينة ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية