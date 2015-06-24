الجبير: السعودية وفرنسا ستوقعان اتفاقيات أثناء زيارة محمد بن سلمان لباريس

أعلن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير أنه سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات فى مجالات مختلفة أثناء الزيارة التى يقوم بها ولى ولى العهد وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان الى فرنسا اليوم الأربعاء.

وأوضح الجبير فى تصريح أدلى به لقناة الإخبارية السعودية مساء الثلاثاء أن زيارة ولى ولى العهد السعودى للعاصمة الفرنسية ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات فى مختلف المجالات.

وقال الجبير إن "لدى المملكة العربية السعودية وفرنسا علاقات تاريخية ومتينة و استراتيجية، ونحن نثمن هذه العلاقات كثيرا، وتبادل الزيارات من قبل المسئولين على مستوى عال جدا يعكس مدى مكانة هذه العلاقات والقنوات المفتوحة القائمة بينهما فى التشاور فى كل الأمور بين البلدين ".

وأضاف: "نحن نثمن ونقدر هذه العلاقات ونسعى أن نعمل لتكثيف وتعزيز وتقوية هذه العلاقات المتينة ".