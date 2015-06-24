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وزارة الدفاع العراقية: طيران التحالف نفذ 10 غارات قتلت 9 من داعش

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وزارة الدفاع العراقية: طيران التحالف نفذ 10 غارات قتلت 9 من داعش وزارة الدفاع العراقية: طيران التحالف نفذ 10 غارات قتلت 9 من داعش
ذكرت وزارة الدفاع العراقية ان طيران التحالف الدولى نفذ 10 غارات جوية مساء أمس الثلاثاء فى مختلف قواطع العمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابى، أسفرت عن مقتل 9 إرهابيين على الأقل وتدمير عدد من الآليات والأسلحة ومقرات التنظيم.

وأشار بيان لوزارة الدفاع إلى أن طيران التحالف نفذ طلعة جوية استهدفت منطقة الوليد أسفرت عن تدمير سيارة للإرهابيين، كما دمر الطيران سبع مواقع لاطلاق الصواريخ فى الحبانية شرقى الرمادى، وتم قتل إرهابى واحد وتدمير مدفع مضاد للطائرات فى منطقة "هيت" بمحافظة الأنبار غربى العراق.

وفى تلعفر بمحافظة نينوى شمال غربى العراق استطاع طيران التحالف من قتل إرهابيين اثنين وتدمير بناية واحدة وموقع إطلاق قذائف "هاون"، أما فى الموصل فقد تم تنفيذ ثلاث ضربات أسفرت عن قتل ارهابيين اثنين وتدمير مبنى وموقع سلاح رشاش من نوع "دوشكا" وأربع مقار لعناصر داعش.

كما نفذ طيران التحالف ضربة جوية تم خلالها تدمير موقع لعصابات داعش بكركوك شمالى العراق، أما فى منطقة "زره دشت" نفذ طلعة جوية أسفرت عن قتل أربعة إرهابيين وتدمير رشاشين ثقيلتين ومخباً للإرهابيين.
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