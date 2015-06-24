"التحالف الشعبى": نرفض المشاركة بـ"فى حب مصر"لضمها شخصيات من نظام مبارك

أكد مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقائم بأعمال رئيس الحزب، أن الحزب لن يقبل المشاركة فى قائمة "فى حب مصر "، لأنها تضم عددًا من الشخصيات المنتمية إلى نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك - على حد قوله، مؤكدًا أن الحزب لديه موقف رافض للقوائم المغلقة، مؤكدًا أن القوائم المغلقة ترسخ لنظام استبدادى.

وقال الزاهد، لـ"اليوم السابع"، أن موقف الحزب من الانتخابات البرلمانية لم يطرأ عليه أى تغيير وهو عدم المشاركة، مشيرًا إلى أن الحزب فى انتظار صدور قوانين الانتخابات نهائيًا، لكى يجتمع المكتب السياسى والأمانة المركزية لتحديد الموقف النهائى للحزب.

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