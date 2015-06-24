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جامعة عين شمس: فتح التقدم للمدن الأول من أغسطس وكشف المخدرات شرط التسكين

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جامعة عين شمس: فتح التقدم للمدن الأول من أغسطس وكشف المخدرات شرط التسكين جامعة عين شمس: فتح التقدم للمدن الأول من أغسطس وكشف المخدرات شرط التسكين
قال الدكتور محمد الحسينى الطوخى، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إنه سيتم فتح باب التسكين بالمدن الجامعية إلكترونياً بداية من الأول من أغسطس المقبل ولمدة 15 يومًا كمرحلة أولى، فيما تبدأ المرحلة الثانية من فتح باب التقدم للمدن الجامعية خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 20 من نفس الشهر، على أن يتم إعلان النتائج خلال الفترة من 15 سبتمبر وحتى 21 من نفس الشهر.

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم توقيع الكشف عن المخدرات للطلاب المتقدمين للمدن الجامعية كشرط للتسكين، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مع شركة "صيانكو" لإجراء الصيانة بالمدن الجامعية.


>- مبنى فندقى للطالبات بجامعة عين شمس وبوابات إلكترونية العام المقبل

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