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رئيس "القابضة لمياه الشرب" يقرر منع إجازة يوم الجمعة بشركة مياه الجيزة

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رئيس "القابضة لمياه الشرب" يقرر منع إجازة يوم الجمعة بشركة مياه الجيزة رئيس "القابضة لمياه الشرب" يقرر منع إجازة يوم الجمعة بشركة مياه الجيزة
قرر المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، منع إجازة يوم الجمعة للعاملين بشركة المياه الجيزة وعلى رأسهم رئيس الشركة.

من جانبه أكد المهندس حنفى محمد، رئيس شركة مياه الجيزة، أن المهندس ممدوح رسلان، أصدر تعليمات لشركة الجيزة وكل الشركات بتواجد جميع الموظفين فى كل أيام الأسبوع حتى يوم الجمعة سواء بمقر الشركة أو بمواقع العمل ورفع حالة الاستعداد القصوى بصفة مستمرة.

وأضاف "حنفى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن تستلم الشركة محطة مياه إمبابة خلال أيام، مؤكدا أن المحطة كانت تتبع للجهاز التنفيذى لمياه الشرب وكانت تعمل تحت إدارة إحدى الشركات.

وأشار رئيس شركة مياه الجيزة أن مشكلة نقص المياه بالمحافظة لن تحل بشكل نهائى إلا بعد افتتاح محطة مياه أكتوبر وتشغيل خط 1000 ملى، الذى سيضخ 100 ألف متر مكعب يوميا.

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