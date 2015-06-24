"المصرى لدراسات الديمقراطية" يُعد تقريره الثالث عن عنف وجرائم الإخوان

قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن المركز يعمل الآن على إعداد التقرير الثالث عن عنف وجرائم جماعة الإخوان، والذى يتناول الفترة من 1 أغسطس 2014 وحتى 30 يونيو 2015.

وأوضحت زيادة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التقرير هو الثالث من نوعه بعد أن أصدر المركز تقريرين مماثلين، لافتة إلى أنه سيكون هناك زيارة للولايات المتحدة الأمريكية لعرض التقرير الأخير على الكونجرس الأمريكى فى إطار فعاليات الحملة الشعبية لإدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا دوليًا، فى منتصف يوليو المقبل.

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