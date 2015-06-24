ممرض يزور توكيل عام باسم رجل أعمال ليستولى على أمواله من البنوك

قام ممرض بتزوير توكيل عام من أحد رجال الأعمال يعطيه صلاحية التعامل مع البنوك وسحب مبالغ مالية من حسابه البنكى.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة يفيد اتهام المحامى محمود م ع، وكيلاً عن إكرامى ع م، 37 سنة، صاحب شركة استثمار عقارى، ضد إبراهيم ح غ، 36 سنة، ممرض، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، لقيامه بإصطناع توكيل رسمى عام منسوب صدوره لمكتب توثيق قصر النيل- محافظة القاهرة- وإقرار بنكى منسوب صدوره لمكتب توثيق الإسكندرية يفيد على خلاف الحقيقة قيام المبلغ بتوكيله فى التعامل مع البنوك وشركات المحمول وتمكن من استخدامهما بتقديمهما لفرع شركة إتصالات الكائن بمنطقة سموحة وإيقاف خط المحمول الخاص بالشاكى، والتحصل عليه لنفسه- بالتواطؤ مع أحد العاملين بالفرع- واستخدامه الإقرار البنكى فى الاستيلاء على مبلغ 50000 جنيه من حساب الشاكى ببنك كريدى أجرى كول بدائرة سيدى جابر، ثم توجه بعد ذلك للبنك العربى الأفريقى فرع رشدى لسحب مبلغ 400000 جنيه من حساب الشاكى، إلا أنه لم يتمكن من ذلك لعدم كفاية الرصيد.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وأن المتحرى عنه محكوم عليه فى قضية جنح مركز كفر الشيخ "تبديد" غيابياً بالحبس لمدة سنة، والقضية جنح مركز كفر الشيخ "سرقة" غيابياً بالحبس لمدة سنة.

تم إرفاق كل المستندات المؤيدة للتحريات وأشارت التحريات إلى أن المتحرى عنه محبوس بمركز شرطة كفر الشيخ على ذمة قضية إدارى مركز كفر الشيخ.

وتحرر المحضر إدارى قسم سيدى جابر وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المتهم

> وجار اتخاذ إجراءات اصطحاب المتهم من محبسه للعرض على النيابة.