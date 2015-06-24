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د. الموسى يرعى انطلاق خيمة (كفيف) الرمضانية

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د. الموسى يرعى انطلاق خيمة (كفيف) الرمضانية د. الموسى يرعى انطلاق خيمة (كفيف) الرمضانية

    انطلقت السبت الماضي بمقر جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض (كفيف) فعاليات الخيمة الرمضانية التي تقيمها الجمعية لمستفيديها برعاية وحضور عضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة الجمعية د. ناصر الموسى، وتقام كل يوم جمعة من كل أسبوع، حيث شارك فيها الممثلون محمد الكنهل، وعبدالرحمن الخطيب، والمستشار الإعلامي حماد السهلي، وعضو مجلس إدارة الجمعية سعود الراجحي، ومجموعة من المكفوفين.

واستهل د. ناصر اللقاء بكلمة ذكر فيها أهمية مثل هذه البرامج وفائدتها للمستفيدين التي تأتي استمرارا لنهج وزارة الشؤون الاجتماعية في تقديم الرعاية والاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات، مشيدا بمشاركة الممثلين في هذه الفعالية، والالتقاء بالمكفوفين الذين لديهم ميول للتمثيل، وقدموا أعمالا سابقة، بحيث يستفيدون من مثل هذه الخبرات، مشيرا إلى أن الجمعية ستستمر بإقامة هذه الفعالية والالتقاء بعدد من الشخصيات المجتمعية لتكون الفائدة أكبر.

أما ضيوف الحفل فلم يبخلوا بتقديم النصح للمكفوفين عن عالم التمثيل والتأكيد أنه رسالة سامية تصب في مصلحة دينهم ووطنهم ورقي مجتمعهم، مشيدين بما شاهدوه من أعمال سابقة للمكفوفين وخصوصا في مجال المسرح وما يتمتعون به من تقنيات لا توجد عند كثير من الفنانين.

بعد ذلك التقطت الصور التذكارية قبل أن يتناول الجميع طعام السحور الذي أعد بهذه المناسبة.

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