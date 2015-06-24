المملكة تشارك في أولمبياد البلقان للناشئين بفريق علمي يضم ستة طلاب

تشارك المملكة اليوم الأربعاء في أولمبياد البلقان للناشئين (Balkan Math- Olympiad Joiner) خلال الفترة من 24 – 29/ 6/ 2015م.

وتأتي هذه المشاركة امتداداً لسلسلة المشاركات العلمية العالمية للمملكة، ممثلةً في وزارة التعليم بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" اللتان تهدفان إلى تمثيل المملكة خير تمثيل في المحافل الدولية، ومواصلة تحقيق الإنجازات العلمية.

ويضم الفريق العلمي المشارك في هذه الأولمبياد ستة من الطلبة (طلاب وطالبات)، ويخصص اليوم الأول لاختبار الطلبة في أربعة أسئلة في علم الرياضيات بفروعها الأربعة المقررة دولياً (الجبر، والهندسة، ونظرية الأعداد، والتركيبات).

وكان الطلاب المشاركون قد خضعوا لسلسلة من الدورات التدربيية، حيث قام نخبة من المدربين المحليين والأجانب بتدريبهم على مدار عامين كاملين بجامعة الملك عبدالله (كاوست) في ملتقى الربيع الذي أقامته "موهبة" خلال الفترة من 21 مارس إلى 23 يونيو 2015م، ويبلغ معدل أعمار الطلاب المشاركين 15 عاماً، حيث تعتبر هذه الأولمبياد هي المسابقة الوحيدة للطلبة لهذا العمر في العالم.

يشار إلى أن هذه الأولمبياد تقوم بتنظيمها دول البلقان، وتستضيف المسابقة عدداً من الدول، ويشارك كل فريق بعدد لا يتجاوز ستة طلاب، وقد حققت المملكة سبع ميداليات خلال مشاركتها في عامي 2013م و2014م.