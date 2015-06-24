مدير عام الجوازات يطمئن على حالة الجندي اليامي

زار مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى الجندي أول توفيق بن ديحان اليامي أحد منسوبي جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض في احد مستشفيات الرياض الذي أصيب بطلق ناري غادر خلال توجهه لأداء عمله بالمطار، واطمأن اللواء اليحيى على صحة الجندي اليامي بتواصله المباشر مع الطبيب المشرف على الحالة، الذي أكد أن الحالة مستقرة بعد اجراء عملية جراحية عاجلة تم من خلالها إيقاف النزيف الداخلي وإزالة الأجزاء المتضررة من الامعاء الدقيقة.

والتقى اللواء اليحيى بجد الجندي اليامي وأشقائه وأقاربه بالمستشفى ووعدهم بمتابعة الحالة أولاً بأول وتأمين كل الاحتياجات الضرورية اللازمة، داعياً الله عز وجل أن يشفي الجندي اليامي وأن يعيده إلى والديه وأشقائه سالماً معافى.