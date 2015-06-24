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التحقيق مع «شركة» ترفض تسليم العمالة رواتبهم في عرعر

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التحقيق مع «شركة» ترفض تسليم العمالة رواتبهم في عرعر التحقيق مع «شركة» ترفض تسليم العمالة رواتبهم في عرعر

    فتحت فرق التفتيش التابعة لمكتب وزارة العمل بمنطقة الحدود الشمالية أمس الثلاثاء تحقيقاً مع شركة خاصة تعمل مع أمانة المنطقة إثر رفضها تسليم العمالة رواتبهم.

وأكد سعد الرويلي مدير العلاقات العامة والإعلام بمكتب وزارة العمل بالحدود الشمالية ل»الرياض» أن عددا كبيرا من العمالة الوافدة التي تعمل في إحدى الشركات الخاصة المتعاقدة مع الأمانة تقدمت بشكوى أمس إلى المكتب بعرعر، وأفاد العمال بأنهم يطالبون برواتبهم المتأخرة، كذلك ما تم خصمه من البدلات، حيث استقطعت الشركة بدل معيشة 150 ريالاً.

وذكر الرويلي أن مكتب العمل طلب مديرهم وتم التحقيق معه حيال ذلك، مشيراً إلى أنه سيتم توجيه فرق التفتيش لمقر سكن العمالة للاطلاع على الوضع وأخذ إفادة العمالة المتبقية حيال القضية المرفوعة ضد الشركة.

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