"السحور"يصيب بالسمنة أكثر من"الإفطار"..تعرف على الاسباب وكيف تتجنبها

السمنة وزيادة الوزن من أهم الأعراض المصاحبة لشهر رمضان، وغالبًا ما ينتهى هذا الشهر تاركًا خلفه عددًا من الكيلوات الزائدة فى أجسادنا.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وعن الأسباب التى تجعل من وجبة السحور عاملاً قويًا فى زيادة الوزن، يوضح خالد أن خلال تلك الوجبة، يكون الجسم قد تلقى بالفعل قدرًا معقولاً من الطعام أثناء وجبه الإفطار وفيما بعدها، وبالتالى فمعدل حرقه للدهون يصبح أقل فى تلك الفترة.
>والعامل الآخر هو الخلود للنوم مباشرة بعد تناول وجبة السحور، وهو ما يسهم بصورة كبيرة فى تخزين مزيد من الدهون بالجسم وضعف معدل حرقة للسعرات الحرارية.
>ولتجنب الزيادة فى الوزن الناتج عن تلك الوجبة تحديدًا، يؤكد يوسف ضرورة التنبه لبعض الأخطاء التى يتبعها البعض أثناء تناولهم وجبة السحور، وأهمها تناول الطعام الدسم، أو إضافة الدهون إلى الوجبات أثناء إعدادها، وأيضًا تناول الطعام المقلى والوجبات السريعة.
البعض ينتبه لتلك المشكلة ويبدأ فى ترشيد كمية الطعام التى يتناولها أثناء وجبة الإفطار، فيما يؤكد خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة أن وجبة الإفطار تحمل الوزر الأقل فى إصابتنا بالسمنة، فيما تتحمل وجبة السحور المسئوليه الأكبر فى هذا الأمر.
السحور يصيبك بالسمنة لتلك الأسباب
>وعن الأسباب التى تجعل من وجبة السحور عاملاً قويًا فى زيادة الوزن، يوضح خالد أن خلال تلك الوجبة، يكون الجسم قد تلقى بالفعل قدرًا معقولاً من الطعام أثناء وجبه الإفطار وفيما بعدها، وبالتالى فمعدل حرقه للدهون يصبح أقل فى تلك الفترة.
>والعامل الآخر هو الخلود للنوم مباشرة بعد تناول وجبة السحور، وهو ما يسهم بصورة كبيرة فى تخزين مزيد من الدهون بالجسم وضعف معدل حرقة للسعرات الحرارية.
نصائح لتجنب زيادة الوزن فى رمضان
>ولتجنب الزيادة فى الوزن الناتج عن تلك الوجبة تحديدًا، يؤكد يوسف ضرورة التنبه لبعض الأخطاء التى يتبعها البعض أثناء تناولهم وجبة السحور، وأهمها تناول الطعام الدسم، أو إضافة الدهون إلى الوجبات أثناء إعدادها، وأيضًا تناول الطعام المقلى والوجبات السريعة.