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حاويات نفايات «مخفية» بمتنزه رغدان

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حاويات نفايات «مخفية» بمتنزه رغدان حاويات نفايات «مخفية» بمتنزه رغدان

    ‏قامت أمانة الباحة بتركيب حاويات النفايات (الهيدروليكية المخفية) بمتنزه رغدان.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الباحة صديق الشيخي أن الأمانة قامت بتركيب 23 حاوية هيدروليكية مخفية في متنزه رغدان كمرحلة أولى وسيتم تعميم ذلك مستقبلاً في مواقع المنطقة المركزية للمدينة مبينا بأن السعة الاستيعابية للحاوية الواحدة تبلغ 600 لتر من النفايات ” بما يعادل مرتين ونصف المرة للسعة الاستيعابية للحاويات التقليدية ” وتمتاز الحاوية الهيدروليكية عن الحاويات التقليدية الأخرى بالتخلص من الروائح الصادرة من الحاويات مع وجود نظام إطفاء الحرائق وتطهيرها، بالإضافة إلى تحسين المظهر العام لنقاط تجميع النفايات ما يقلل من أعباء دخول سيارات النفايات إلى المواقع المزدحمة لرفع الحاويات.

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