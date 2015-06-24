تخصيص 16 ألف سجادة للمصلين بالمسجد النبوي خلال رمضان

أتمت وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوى الشريف فرش كامل المسجد فى أقسامه الرجالية والنسائية وجميع توسعاته ب 16 ألف سجادة لخدمة المصلين خلال شهر رمضان المبارك. وتقوم إدارة خدمات النظافة والفرش بالمسجد النبوي بمتابعة السجاد في قسمي الرجال والنساء والاهتمام بنظافته وغسيله بواسطة مكائن خصصت لهذا الغرض داخل مغسلة خاصة بالفرش.

ذكر ذلك مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمسجد النبوي عبدالواحد بن علي الحطاب وأضاف أن الإدارة تعمل على نظافة وغسيل أرضيات المسجد النبوي وممراته وسطحه بمكائن غسيل جديدة وحديثة مزودة بمواد النظافة اللازمة وعددها (31) ماكينة غسيل وكذلك نظافة قواعد الأعمدة وجميع الأجزاء المعمارية الداخلية والخارجية وتلميع النحاسيات مع متابعة رفع سفر الإفطار بعد المغرب داخل المسجد وفي ساحاته وبلغ مجموع ما يتم رفعه من نفايات(43) طن تقريبا يومياً.

وحفاظاً على نظافة المسجد من مخلفات الأحذية بين الحطاب بأنه تم وضع دواليب ألمنيوم برفوف وعددها (2800) وزعت داخل المسجد النبوي إضافة إلى الدواليب السابقة من الخشب التي على مداخل أبواب المسجد النبوي، وقبل دخول العشر الأواخر من رمضان يتم توزيع دواليب خاصة بأمتعة المعتكفين في المواقع المخصصة للاعتكاف وعددها (1000) دولاب وكذلك العمل على متابعة نظافة أقسام النساء ببرامج مماثلة للتي بأقسام الرجال، كما تتم متابعة نظافة أرضيات الساحات المحيطة بالمسجد النبوي لتغسل ثلاث مرات يومياً بمكائن غسيل حديثة وعددها (40) ماكينة غسيل، وزيادة معدل الغسيل كلما دعت الحاجة لذلك عند نزول الأمطار أو الغبار.