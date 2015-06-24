الزراعة: وصول 48% من المقررات السمادية للزراعات الصيفية للمحافظات

قال المهندس مجدى عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه لا توجد أزمة أسمدة الموسم الصيفى الحالى، وكل الجمعيات الزراعية بالمحافظات متوافر بها السماد، بعد وصول نسبة 48% من مقررات الأسمدة للزراعات الصيفية.

وأضاف المهندس مجدى عبد الله أن الشركات المنتجة للأسمدة سواء القطاع الخاص أو العام، لم توقف حصتها المتفق عليها من قبل "الوزارة" وملتزمة بتوريد المقررات السمادية لتلبية احتياجات السوق المحلية، موضحًا أنه يتم التنسيق باستمرار مع وزارة البترول لتوفير الغاز لمصانع الأسمدة حتى تلتزم باستكمال حصتها لاحتواء أى أزمات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أنه وصل مليون و100 ألف طن أسمدة للجمعيات الزراعية بالمحافظات، منذ بداية الموسم الصيفى حتى الآن، من احتياجات المحاصيل الصيفية، بنسبة تعادل 48%، مشير إلى أن الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يتلقى تقريرا يوميا عن وصول الأسمدة إلى جميع الجمعيات الزراعية لتوزيعها على المحاصيل الصيفية بالمحافظات، والصرف يتم بناء على معاينة طبيعية على أرض الواقع لمن يزرع الأراض فعليا وليس المالك، واتخاذ جميع الإجراءات المشددة فى أسلوب التوزيع، وتحديد الجهة التى تقوم به، حسب طلبات المزارعين فى كل منطقة، ويتم توزيع الأسمدة للمزارع الفعلى بالمعاينة على الطبيعة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، أن هناك غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة، تتبع الغرف المركزية بالوزارة، التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الصيفى والمسئولة عن عمليات توزيع الأسمدة "اليوريا والنترات"، لضمان وصولها للمزارعين وللحد من التلاعب وتجار السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة وضمان وصولها للمزارع الصغير، لتفادى السلبيات التى كانت تتم بالماضى،وتحويل كل من يثبت مخالفته إلى جهات التحقيق.

كانت وزارة الزراعة قد أصدرت منشورا لوكلاء الوزارة بالمحافظات ورؤساء مجالس الإدارة لجمعيات الائتمان والإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بأسعار الأسمدة الجديدة بعد رفعها أواخر العام الماضى، على أن يكون سعر التسليم للفلاح بـ100 جنيه لسعر شيكارة اليوريا 46% أزوت و95 جنيها سعر شيكارة النترات 33% أزوت، ويتم الصرف طبقا للتوقيتات والحصص المقررة للمحاصيل الصيفية بالقواعد والتعليمات المتبعة فى هذا الشأن، على أن يتم الصرف طبقا للمعاينات الفعلية للمساحات المنزرعة، ودون إضافة أى مصروفات إدارية على المزارعين.

بينما أوضح تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، أن إجمالى احتياجات مصر من الأسمدة الأزوتية يصل إلى 9.7 مليون طن تستحوذ المحاصيل الصيفية على 66% من الاحتياجات بما يعادل 2.33 مليون طن مترى، مقابل 34% لاحتياجات الزراعة خلال الموسم الشتوى بما يعادل 1.555 مليون طن مترى.