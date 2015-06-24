"التموين": رفضنا شراء 260 ألف طن قمح ملىء بالأتربة والحشرات

أكد المهندس محمود رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم رفض شراء ما يقرب 260 ألف طن قمح من الموردين خلال موسم القمح للعام الحالى، نتيجة احتوائها على أتربة وحشرات، وكذلك وجود أقماح قديمة من العام الماضى، إضافة إلى خلط البعض بعض الأقماح المحلية بالمستوردة، لافتا إلى أن القمح المحلى يعد من أجود الأقماح، كما أنه يتم تطوير الشون الترابية حاليا للحفاظ على الحبوب.

وأضاف المهندس محمود عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تقوم بتوفير القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم أول بأول سواء من خلال شراء القمح المحلى من المزارعين أو التعاقد على كميات من القمح المستورد من خلال هيئة السلع التموينية.

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