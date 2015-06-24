موجز الصحافة المحلية.. تبرعات حفل قناة السويس دون المستوى

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان "تبرعات حفل قناة السويس دون المستوى"، فــى الوقت الــذى تنتظر فيه مصر افتتاح مشــروع القــرن «قنــاة الســويس الجديــدة»، والــذى يعتبر قاطرة الاقتصاد المصرى، وهديــة أم الدنيا للعالم فــى الألفيــة الثالثة، ومع حرص الدولــة على إقامة احتفالية ضخمة تليق بهذا الحدث، خصصت حسابًا فــى البنــك المركزى لتلقــى إســهامات المصريين للمشــاركة فى التكفل بتكاليف الحفل،والتى تصل لـــ25 مليون دولار، إلا أن هذا الحســاب إلى الآن لم يتلق إلا مبالغ ضئيلة، حسبما أكدت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع"، ومع حــرص الدولة على عدم تحميــل الميزانية العامة تكاليف الحفل.

وقالت صحيفة "الأهرام"، إنها تدشن مشروعا وطنيا لرعاية أسر شهداء الإرهاب بعد ردود فعل واسعة على الفكرة التى طرحها الكاتب أحمد الجمال على صفحات "الأهرام"، عن ضرورة رعاية أسر شهداء الوطن الذين يدفعون ثمن غدر الجماعات الإرهابية كل يوم، بعد أن فقدوا ذويهم فى جرائم فقد مرتكبوها إنسانيتهم فى سبيل أفكار ضالة ومضللة، وقد لاقت الفكرة قبولاً كبيرًا من كثير من الشخصيات المحبة للخير من المصريين والأشقاء العرب، وعبر عدد منهم عن قناعاتهم بأن مساندة أسر شهداء الإرهاب فرض على كل مقتدر من أجل دعم الوطن وأبنائه فى مواجهة أعداء الإنسانية.

وكشفت صحيفة "الأخبار"، أن الدكتور محمد معيط مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، أشار إلى رفع ميزانية العلاج على نفقة الدولة فى العام المالى الجديد إلى 5 مليارات جنيه على الأقل وذلك بعد زيادة مخصصات وزارة الصحة فى الموازنة الجديدة، يأتى ذلك بعد أن تجاوزت وزارة الصحة خلال العام المالى المنصرم الحد المخصص للعلاج على نفقة الدولة من ٢.٥ مليار جنيه إلى ٣.٤ مليار جنيه، وأشار معيط إلى أنه سيتم تخصيص جزء كبير من الزيادة لعلاج الأورام والالتهاب الكبدى الوبائى «سى» والأمراض المزمنة وبحث الإنفاق على حزمة أمراض جديدة غير موجودة فى قائمة العلاج على نفقة الدولة كمرضى زراعة الكبد ومرضى زراعة النخاع و زراعة القوقعة.

وأكدت صحيفة "المصرى اليوم"، أن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، كشف عن زيادة أسعار بعض الادوية التى تنتجها الشركة القابضة للأدوية مؤكدا عدم وجود نية لدى الوزارة لتحريك أسعار الأدوية التى ينتجها القطاع الخاص، وقال وزير الصحة لـ"المصرى اليوم"، إن الأدوية التى سترتفع سعرها هى التى يقل ثمنها عن 5 جنيهات ولم يتحرك سعرها من أكثر من 20 عامًا وتباع الآن بأقل كثير من ثمن إنتاجها، مما تسبب فى خسائر فادحة للشركة القابضة وتوقف بعض خطوط الإنتاج.

وأوضحت صحيفة "الشروق"، أن عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية الدكتور جمال عصمت، قال أمس إن اللجنة اجتمعت منذ أيام مع ممثلين من منظمة الصحة العالمية، وعرضت عليهم ما تم التوصل إليه فى البرنامج القومى لعلاج مرضى فيروس "سى" باستخدام عقار سوفالدى، وكذلك الخطة القومية للوقاية من المرض، مؤكدًا أن الوفد أشاد بالبرنامج والخطة.

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