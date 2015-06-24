فريد الديب لـ"أحمد موسى": كنت أثق من تصحيح الخطأ بالقضية وإثبات البراءة

قدم المحامى فريد الديب، التهنئة للإعلامى أحمد موسى لبراءته، موضحًا أنه بتقديم الكاتب الصحفى مصطفى بكرى للبرنامج، فإنه لم يسقط صوت برنامج "على مسئوليتى"، مطالباً بكرى بأن يفى بوعده بأن يكشف كل من سقطت عنهم الأقنعة، وكشف الحقائق.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن التجربة عظيمة، موجهًا حديثه لمن أيدوا حبس أحمد موسى ليشعروا بأنه تم تطبيق القانون: "القانون طُبّق، منذ أول يوم صدر فيه حكم مشمولاً بالنفاذ، وهو مخالف للقانون، والنائب العام أوقف الحكم، لأنه مسئول عن تنفيذه، فلا ينفذه لأنه مخالف القانون، وذلك لحين الفصل فى الاستئناف".

وأكد "الديب"، أن سيادة للقانون ليست بأن يصدر الحكم خطأ، مشيراً إلى أن المحكمة الأعلى درجة صححت الوضع وألغت الحكم وقضت بالبراءة، قائلاً: "كنا على ثقة بأن المحكمة الاستئنافية ستصحح الخطأ بإلغاء الحكم وإثبات البراءة".

وتابع: "هيبة القضاء لا تهتز بصدور حكم خاطئ، طالما أن هناك طريقًا قانونيًا تلجأ إليه فى الطعن، فتصل فى النهاية إلى العدل.

وحول حالته الصحية، أشار إلى أن الأطباء أوقفوا النزيف لديه، وسيبقى فى المستشفى لمدة 10 أيام.