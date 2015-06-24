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هيئة كبار علماء السعودية تحذر من المخالفات الشرعية على مواقع التواصل الاجتماعى

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هيئة كبار علماء السعودية تحذر من المخالفات الشرعية على مواقع التواصل الاجتماعى هيئة كبار علماء السعودية تحذر من المخالفات الشرعية على مواقع التواصل الاجتماعى
حذرت هيئة كبار العلماء مما يتم تداوله فى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى من مخالفات شرعية لهدى الكتاب والسنة والنبوية الصحيحة.

وذكرت الهيئة، فى بيان مساء الثلاثاء، أنها استعرضت فى دورتها 81، التى عقدت فى محافظة الطائف، هذه المخالفات الشرعية التى لا تقر ولا تقبل من المسلمين لما فيها من المحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد للشرع المطهر.

وأضافت أن من تلك المهالك والمخاطر العظيمة رد حكم الله ورسوله اتباعا للهوى أو بدعوى مخالفة العقل، فإن هذا الرد لحكم الله ورسوله، ناقض للإيمان بإجماع العلماء مؤكدة أن مما أوجب الله تعالى على عباده التسليم لأوامره ونواهيه ، وقبولها والعمل بمقتضاها.

وتابعت هيئة كبار العلماء السعودية أن من تلك المهالك والمخاطر العظيمة أيضا الاستهزاء بأحكام الله تعالى ورسوله والسخرية بهما ، سواء كانت قولا أو فعلا أو كتابة أو غير ذلك، وأن الاستهزاء والسخرية بهما مناقض للإيمان بإجماع المسلمين.

وقالت فى ختام بيانها إن "هيئة كبار العلماء، وهى تبين خطأ من خالف هدى الكتاب والسنة النبوية الصحيحة تحذر من الوقوع فى هذه المخالفات بالإيمان، وأن من وقع فى شيء من ذلك وجب رفع أمره للقضاء للنظر فيه وإنزال العقوبة المستحقة عليه".

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مصر 365

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