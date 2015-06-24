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مقتل 10 فى تفجيرات انتحارية لتنظيم داعش فى الحسكة

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مقتل 10 فى تفجيرات انتحارية لتنظيم داعش فى الحسكة مقتل 10 فى تفجيرات انتحارية لتنظيم داعش فى الحسكة
قال المرصد السورى لحقوق الانسان ان مهاجمين ينتمون لتنظيم داعش قتلوا عشرة اشخاص على الاقل واصابوا عشرات فى هجومين انتحاريين منسقين اليوم الثلاثاء فى وسط مدينة الحسكة بشمال شرق سوريا.

واضاف المرصد -الذى مقره المملكة المتحدة- ان ثلاثة مهاجمين انتحاريين على الاقل استهدفوا مجمعا امنيا رئيسيا للجيش السورى فى قلب الجزء الخاضع لسيطرة بالمدينة بينما نسف مهاجم اخر نفسه فى الجزء الكردى من المدينة عند مركز للشرطة تديره وحدات حماية الشعب الكردية.

والمدينة التى يسكنها خليط عرقى مقسمة الى مناطق منفصلة تديرها حكومة الرئيس السورى بشار الاسد وادارة كردية لها ميليشيا جيدة التنظيم.

وقال المرصد السورى -الذى يرصد العنف فى ارجاء البلد الذى تعصف به حرب اهلية- ان الاكراد والسلطات السورية كليهما يعمدان الى عدم الكشف عن اعداد الضحايا.

وقال ساكن مقيم فى الحسكة اتصلت به رويترز ان الاكراد والقوات السورية أغلقا الطرق الرئيسية داخل المدينة بعد الانفجارات، وأكدت الوكالة العربية السورية الرسمية للانباء (سانا) ان مهاجمين انتحاريين فجرا سيارتين ملغومتين احداهما قرب دوار بالمدينة والاخرى بالقرب من مستشفى للاطفال مما أدى لمقتل شخص واصابة 13 .

وفى وقت سابق هذا الشهر دحر الجيش السورى متشددى داعش بعد ان حققوا تقدما خاطفا جنوبى المدينة ذات الموقع الاستراتيجى بشن حوالى 12 هجوما انتحاريا باستخدام شاحنات مملوءة بالمتفجرات عند نقاط تفتيش عسكرية هناك.

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مصر 365

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