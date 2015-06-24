ضبط عاطل بحوزته 18 ألف صاروخ ألعاب نارية بالمحلة

تمكن ضباط مباحث قسم ثالث المحلة من ضبط عاطل بحوزته 18 ألف صاروخ وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر، محظور تداولها بالأسواق لخطورتها على مستخدميها، وخاصة الأطفال.

وتلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، بتمكن النقيب أحمد عبد الشافى رئيس مباحث قسم ثالث المحلة، والملازمان أول محمد السرجانى ومحمد مندور والقوة المرافقة لهم من ضبط المتهم كريم محمد شريف السيد، 35 سنة، عاطل مقيم منطقة المحجوب، وبحوزته 18ألف صاروخ وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر بقصد الاتجار تحرر محضر بالواقعة، تم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.

>