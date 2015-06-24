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سفر 362 مصريا وليبيا وعودة 324 عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

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سفر 362 مصريا وليبيا وعودة 324 عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة سفر 362 مصريا وليبيا وعودة 324 عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
أعلن مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، في تصريحات صحفية منذ قليل، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 362 إلى الجانب الليبى بينهم 165 مصريا و197 ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 324 مصريا وليبيا بينهم 276 سبق مغادرتهم للبلاد بطريقة شرعية و48 غادروا متسللين بطريقة غير شرعية، ليرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ يوم 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية وحتى الآن 55 ألفا و961 مصريا.


>سفر 458 مصريا وليبيا وعودة 336 إلى البلاد عبر منفذ السلوم

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