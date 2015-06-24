أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة الإسكندرية: فرع الجامعة بمطرح لا يمكن استقلاله فى الوقت الحالى

Google+ Print
رئيس جامعة الإسكندرية: فرع الجامعة بمطرح لا يمكن استقلاله فى الوقت الحالى رئيس جامعة الإسكندرية: فرع الجامعة بمطرح لا يمكن استقلاله فى الوقت الحالى
قال الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن فرع الجامعة فى مطروح تم إسناد إنشائه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجارى الحفر لوضع الأساسات للأبنية التعليمية فى المرحلة الأولى من الإنشاء.

وأضاف الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية أن فكرة استقلال فرع الجامعة بمطروح لا يمكن تنفيذه فى الوقت الحالى، بسبب صدور قرار باستقلالية الجامعات بأن يكون لها منشآت خاصة ومعامل وأعضاء هيئة تدريس وإدارة مستقلة، وهذا لا يتوفر فى فرع الجامعة فى مطروح فى الوقت الحالى.

وأشار رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة تأمل بإشغال منصبين لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وشئون البيئة وخدمة المجتمع، وذلك بسبب العبء الكبير الموجود على النواب الحاليين من مهام كبيرة يصعب تحملها خاصة فى منصب شئون البيئة وخدمة المجتمع لخلو المنصب من شهر أغسطس الماضى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365