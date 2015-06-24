رئيس جامعة الإسكندرية: فرع الجامعة بمطرح لا يمكن استقلاله فى الوقت الحالى

قال الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن فرع الجامعة فى مطروح تم إسناد إنشائه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجارى الحفر لوضع الأساسات للأبنية التعليمية فى المرحلة الأولى من الإنشاء.

وأضاف الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية أن فكرة استقلال فرع الجامعة بمطروح لا يمكن تنفيذه فى الوقت الحالى، بسبب صدور قرار باستقلالية الجامعات بأن يكون لها منشآت خاصة ومعامل وأعضاء هيئة تدريس وإدارة مستقلة، وهذا لا يتوفر فى فرع الجامعة فى مطروح فى الوقت الحالى.

وأشار رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة تأمل بإشغال منصبين لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وشئون البيئة وخدمة المجتمع، وذلك بسبب العبء الكبير الموجود على النواب الحاليين من مهام كبيرة يصعب تحملها خاصة فى منصب شئون البيئة وخدمة المجتمع لخلو المنصب من شهر أغسطس الماضى.