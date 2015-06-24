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محافظ دمياط يستجيب لشكوى"واتس آب اليوم السابع"بقرية ميت الخولى عبد الله

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محافظ دمياط يستجيب لشكوى"واتس آب اليوم السابع"بقرية ميت الخولى عبد الله محافظ دمياط يستجيب لشكوى"واتس آب اليوم السابع"بقرية ميت الخولى عبد الله
أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط توجيهاته لـحسنى عبد المجيد رئيس مركز ومدينة الزرقا بسرعة توجيه المعدات لرفع القمامة من الأماكن محل الشكوى بقرية ميت الخولى عبد الله حيث تم رفع القمامة من منطقة سكة الصمت وطريق البحر ومدخل القرية ومنطقة المقابر والجزيرة، وكذلك منطقة صلاح أبو سرية.

وشدد الدكتور المحافظ على المتابعة الميدانية المستمرة لقضية النظافة بقرية ميت الخولى، وكذلك مدن وقرى المحافظة خاصة ونحن مقبلون على فصل الصيف .

جاء ذلك ردًا على الشكوى المنشورة على الواتس آب للموقع الإلكترونى لـ" اليوم السابع " بشأن وجود قمامة بشوارع قرية ميت الخولى عبد الله.

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