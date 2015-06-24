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مكتبة الطفل بالإسكندرية تنظم كرنفالات ومحاضرات تعليمية بداية من 24 مايو

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مكتبة الطفل بالإسكندرية تنظم كرنفالات ومحاضرات تعليمية بداية من 24 مايو مكتبة الطفل بالإسكندرية تنظم كرنفالات ومحاضرات تعليمية بداية من 24 مايو
تنظم مكتبة الطفل بمكتبة الإسكندرية أنشطة متنوعة للأطفال من سن 6 إلى 11 سنة خلال صيف 2015 فى الفترة من 24 مايو إلى 10 سبتمبر، كما توفر المكتبة العديد من المصادر التعليمية والثقافية والترفيهية للأطفال، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال على القراءة والبحث، وتشجيعهم على الإبداع من خلال مختلف برامج المكتبة وأنشطتها.

ويعد نشاط "كرنفال مكتبة الطفل" من أهم الأنشطة التى تقدمها المكتبة خلال صيف 2015، لما فيه من تنوع وإبداع فمثلا كرنفال "روبابيكا" هو كرنفال فنى يهدف إلى تشجيع وتعليم الأطفال كيفية إعادة استخدام الأشياء المهملة فى المنزل، وكرنفال "الركن الأخضر" الذى يقام بالتعاون مع مركز الدراسات البيئية بمكتبة الإسكندرية فهو يمثل جزءا من برنامج "الإدارة الوقائية للبيئة" ويتناول موضوعات توعية للأطفال عن البيئة والتنوع الحيوى والمحافظة على الموارد المائية.

وتختتم هذه السلسلة بكرنفال "عروس البحر" الذى يتعرف الأطفال من خلاله على أهم آثار الإسكندرية عروس البحر المتوسط، وكذلك العديد من الكرنفالات الأخرى.

وتتعاون مكتبة الطفل مع الكثير من المؤسسات التى تتعامل مع الأطفال من داخل مكتبة الإسكندرية كمتحف الآثار، ومكتبة طه حسين، ومتحف المخطوطات، وأخيرا مركز الأنشطة الفرنكوفونية الذى يقدم محاضرة لتعريف الأطفال بفضل مكتبة الإسكندرية القديمة على الإنسانية وفضل علمائها على التقدم العلمى والفكرى والفلسفى، تلقيها الدكتورة شيماء الشريف مسئول البرامج والأنشطة الثقافية بالمركز.

ومن خارج المكتبة تعقد محاضرات "الذكاءات السبع" للأطفال ومحاضرة "أسس التربية السليمة" لأولياء الأمور يلقيها يوسف هاشم مؤسس برنامج زرع الصفات لتنمية قدرات الأطفال.

كما يتم التعاون مع مؤسسة 57357 لسرطان الأطفال، ومركز الدراسات السكندرى للتنقيب عن الآثار.

وسيتم تقديم محاضرات للأطفال وأولياء الأمور عن الإتيكيت وأسلوب الحياة تلقيها دينا على ماهر؛ رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإتيكيت وأسلوب الحياة، وأيضا محاضرة "جسم الإنسان والتغذية"، تلقيها الدكتورة آلاء عبد الرحمن.

ويستطيع أى طفل أن يشارك فى هذه الأنشطة والتمتع بالأنشطة المقدمة بعمل عضوية سنوية.

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