وكيل كافاني: اللاعب في طريقه إلى ميلان؟ لا طبعا

شكرا لكل الأندية الإيطالية على اهتمامه بإديسون كافاني لكن لا أحد منكم يستطيع دفع أو حتى الاقتراب من المبالغ التي يتقاضاها النجم الأوروجوياني في باريس سان جيرمان. هكذا يؤمن وكيل أعمال اللاعب.

كلاوديو أنيللوتشي وكيل أعمال كافاني صرح اليوم الثلاثاء "إديسون كان صريحا للغاية. هو باق في سان جيرمان ويحب الحياة في فرنسا".

وتابع "لا أستطيع أن أرى أي ناد في إيطاليا يستطيع دفع راتب كافاني".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين ميلان وكافاني بعدما فشل الروسونيري في الفوز بالنجم الكولومبي جاكسون مارتينيز.

ويبحث ميلان عن مهاجم يدعم الفريق في الموسم المقبل، والتقارير الإيطالية تربطه الآن بروبن فان بيرسي نجم مانشستر يونايتد.