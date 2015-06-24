وجه جيمي كاراجير مدافع ليفربول السابق والمحلل الحالي بشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية تساؤلا حول من يكون أفضل من مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس يمكن لمانشستر يونايتد التعاقد معه خلال الصيف الجاري.

وربطت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية والإسبانية راموس بالانتقال إلى يونايتد في صفقة انضمام ديفيد دي خيا إلى صفوف ريال مدريد في المقابل.

ويمتلك المدافع الإسباني عقدا مع الفريق الملكي حتى صيف عام 2017، ولكن أشارت الصحف الإسبانية إلى أن هناك خلافات حول تجديد تعاقده بسبب اختلاف حول قيمة الراتب.

واستعرضت صحيفة أس الإسبانية ثلاثة أسباب تجعل راموس يرغب في الرحيل عن اللوس بلانكوس (طالع التفاصيل).

وتحدث كاراجير لإذاعة توك سبورت الإنجليزية قائلا:"هو لاعب رائع فاز بكل شيء، ويلعب في واحد من أفضل أندية العالم، وكان جزءا من أفضل المنتخبات التي رأيناها عبر التاريخ".

وأضاف"بالطبع هو في بعض الأحيان يتحلى بالجنون داخل الملعب ويكون عاطفيا كثيرا، وهذه بالفعل مشكلة واضحة بالنسبة له، لكن دعونا لا ننسى أن واين روني يتحلى بتلك الصفات أيضا".

وتابع"خزائن بطولاته تتحدث عن نفسها، هو لا يلعب لفريق ضعيف، هو ينافس في أعلى المستويات كل أسبوع، ومع ذلك يتعرض لانتقادات، أظن ذلك يعتبر قلة احترام له ولمسيرته".

وأتم"من أفضل لمانشستر يونايتد من راموس، من آخر يمكن لهم أن يضموه"؟