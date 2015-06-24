نيدفيد: لا يمكن لأي لاعب تعويض تيفيز

يؤمن بافيل نيدفيد أيقونة يوفنتوس وعضو مجلس إدارة النادي الإيطالي أنه لا يمكن لأي لاعب تعويض رحيل كارلوس تيفيز عن صفوف البيانكونيري.

وكان تيفيز قد أعلن عن رغبته في الرحيل عن يوفنتوس خلال الصيف الجاري على الرغم من تبقي عام في عقده مع الفريق حيث يريد العودة لموطنه الأرجنتين للانضمام إلى بوكا جونيورز.

وضم يوفنتوس ماريو ماندزوكيتش بعقد يمتد لأربع سنوات ليكون بديلا لتيفيز، وذلك بعدما نجح في انتداب باولو ديبالا في وقت سابق لتدعيم خط الهجوم.

وتحدث نيدفيد للصحفيين قائلا:"تيفيز لا بديل له، رحيله يعد ضربة كبيرة ليوفنتوس، هو كان كالقائد هنا خلال آخر عامين".

وأضاف"لكنه اتخذ قراراه بسبب عائلته وهذا أمر يجب أن نحترمه".

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كن عاد لاعب خط الوسط التشيكي السابق وامتدح التعاقد مع ماندزوكيتش وديبابالا، مؤكدا أنهم سوف يساعدون يوفنتوس على البقاء على القمة في إيطاليا والمنافسة بقوة في البطولات الأوروبية.