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' مارتينيز يشكر ميلان.. لكنه يفضل أتليتكو لهذه الأسباب '

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' مارتينيز يشكر ميلان.. لكنه يفضل أتليتكو لهذه الأسباب ' ' مارتينيز يشكر ميلان.. لكنه يفضل أتليتكو لهذه الأسباب '

جاكسون مارتينيز مهاجم بورتو يشكر ميلان، لكنه يفضل أتليتكو مدريد بحسب ما أكده وكيل اللاعب لويز إنريكي بومبيو.

ميلان وافق على دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد مارتينيز مع بورتو للفوز بالنجم الكولومبي.

لكن فجأة ظهر أتليتكو في السباق ووافق بدوره على دفع الشرط الجزائي للاعب وتحول الأمر لسباق بين الناديين.

وقال وكيل أعمال اللاعب حاسما الأمر: "أوجه الشكر لميلان، جاكسون كذلك".

وتابع "نوجه الشكر خصوصا لنائب رئيس ميلان أدريانو جالياني، لقد فعل كل شيء ليجعل اللاعب ينضم للروسونيري".

ثم استدرك "لكن جاكسون يفضل أتليتكو".

وفسر "جاكسون مارتينيز استمع لعرض أتليكو ومشروع الفريق الذي سيقوم مبنيا على وجوده، وهذا الأمر جعله راغبا في الانتقال للفريق الإسباني".

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