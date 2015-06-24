أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أكثر من ثلثى البالغين فى الولايات المتحدة يعانون من زيادة الوزن

Google+ Print
أكثر من ثلثى البالغين فى الولايات المتحدة يعانون من زيادة الوزن أكثر من ثلثى البالغين فى الولايات المتحدة يعانون من زيادة الوزن
كشفت دراسة علمية حديثة، نشرت عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن أكثر من ثلثى الأمريكيين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

ووجد الباحثون أن حوالى 35% من الرجال و37٪ من النساء يعانون من السمنة المفرطة، كما أن 40% من الرجال و30% من النساء، يعانون من زيادة الوزن.

وأظهرت الدراسة التى نشرت فى عدد 22 يونيو من مجلة “JAMA” بقسم الطب الباطنى، أن فرصة الحصول على السمنة لا تنخفض، بل تزداد سوءا، وهذا أمر مخيف حقاً.
>وقالت لين يانغ، الباحثة من كلية الطب بجامعة واشنطن فى سانت لويس، إنه قد تم ربط السمنة بالعديد من الحالات الصحية المزمنة، بما فى ذلك مرض السكرى من النوع الثانى، وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان والتهاب المفاصل.

وأشارت يانغ إلى أن هذا الجيل من الأمريكيين هو الأول فى نقص متوسط أعماره عن الأجيال السابقة، والسمنة هى واحدة من أكبر المساهمين فى هذا التغير الخطير، كونها تقود إلى الكثير من الحالات الصحية المزمنة.

وأضافت يانغ أن أمريكا هى أكثر البلاد التى تعتمد على السيارات، ونحن نعلم أن قيادة السيارات هى جزء من السلوك الدائم ويترتب عليه الإصابة بالسمنة، لكن المشى أو ركوب الدراجات من شأنه أن يزيد من النشاط البدنى بصورة فعالة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365