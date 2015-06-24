ارتفاع ضغط الدم لصغار البالغين قد يكون إشارة لإصابتهم بأمراض القلب لاحقا

كشفت دراسة علمية حديثة أن الارتفاع الطفيف فى ضغط الدم لدى صغار البالغين، قد يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب فى وقت لاحق من الحياة.

وحذر الباحثون من ضغط الدم المرتفع لدى الصغار، لافتين إلى ضرورة معالجته فى وقت مبكر، لحماية صحة القلب فى المستقبل.

وقال كبير معدى الدراسة الدكتور جواو ليما، من قسم أمراض القلب فى جامعة جونز هوبكنز للطب، أن التعرض المزمن لارتفاع ضغط الدم، يرتبط مع ضعف القلب بعد 25 عاماً.

وتتبع الباحثون ما يقرب من 2500 من الرجال والنساء على مدى 25 عاما، وكانوا بين 18 و30 عاماً عندما بدأت الدراسة.

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين كان لديهم ضغط الدم مرتفع قليلاً، كانوا أكثر عرضة لمشاكل البطين الأيسر فى منتصف العمر.

ونصح الباحثون الشباب باتخاذ الخطوات التالية لحماية صحة قلبهم على المدى الطويل. وأهمها الحد من تناول الصوديوم، والحفاظ على وزن صحى وممارسة نشاط بدنى منتظم.

وقد نشرت الدراسة فى مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، كما جاءت نتائجها عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى يوم الاثنين والعشرين من شهر يونيو الجارى.

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