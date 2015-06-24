د.خالد عمارة يكتب: أسباب الشد العضلى وعلاجه

الشد العضلى هو ألم بالعضلات نتيجة تشنجات أو التهابات تصيب العضلة سواء بصفة مؤقتة أو صفة دائمة، وهو ما يتسبب فى ألم شديد مع صعوبة فى الحركة وهذا الألم يظهر فى أوضاع كثيرة، حتى أن المريض يشكو أنه لا يجد وضعًا مريحًا ليقلل الألم، وغالبًا تكون هذه الأوضاع المؤلمة هى الأوضاع التى يتم فيها التحميل على العضلات أو الضغط عليها أو تعريضها للحركة.

وهذه الحالة منتشرة جدًا فى كل البشر ولها أسباب كثيرة منها أسباب حميدة بسيطة، ومنها أسباب أخرى تحتاج إلى تدخل جاد من الطبيب لعلاجها وعلاج أسبابها، وكثيرًا ما يحدث الشد العضلى فى الرياضيين أثناء ممارسة الرياضة بخاصة لو كانت ممارسة الرياضة بدون إحماء أو تسخين جيد أو فى حالة نقص بعض الأملاح أو الجفاف وعدم شرب كميات كافية من السوائل قبل وأثناء وبعد التمرين الرياضى.

وهذه الحالة يجب الحذر منها بالتسخين الجيد والحفاظ على مستوى السوائل والأملاح فى الجسم أثناء ممارسة الرياضة والحذر من ممارسة الرياضة فى الحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة، وهذا النوع من الشد العضلى يمكن علاجه ببعض الكمادات والمسكنات ويتحسن فى خلال بضع ساعات، أما لو لم يتحسن فيجب استشارة الطبيب للتأكد من التشخيص وعلاجه.

ومن أشهر أسباب الشد عضلى: حدوث حركة خطأ أو مجهود أو وضع خطأ تتعرض له العضلة بصورة مفاجئة أو بصورة متكررة ينتج عنها التهاب بالعضلات مؤقت، وهذا النوع من الشد العضلى يتحسن بدون أى تدخل فى خلال عشرة أيام ولكن فى بعض الأحيان يكون الألم شديدًا ما يستلزم أن يذهب المريض إلى الطبيب للفحص والتأكد أنه لا يوجد سبب عضوى آخر للألم.

>وفى حالة التأكد أنه شد عضلى مؤقت نتيجة التهاب مؤقت بسيط يمكن تحسين الألم بسرعة عن طريق استعمال كمادات المياه الدافئة مع بعض الأدوية المسكنة والباسطة للعضلات وأحيانًا يستلزم الأمر جلسات علاج طبيعى للإسراع من تحسين حالة العضلات والدورة الدموية بها.

ويجب ملاحظة أن هناك عوامل تساعد على حدوث هذه الحالات من الشد العضلى المؤقت منها تغيير حرارة الجو من الصيف إلى الشتاء ومن الشتاء إلى الصيف ومنها ضعف العضلات المزمن نتيجة عدم ممارسة الرياضة أو عدم بذل مجهود عضلى صحى بانتظام، ومنها العادات الخطأ فى النوم أو الجلوس بطريقة غير صحية، ومنها أيضًا زيادة الوزن وخشونة المفاصل، حيث إن هذه العوامل تضطر المريض إلى المشى بطريقة غير طبيعية ما يتسبب فى التحميل على العضلات بطريقة غير طبيعية وحدوث التهابات بها.

من ناحية أخرى هناك بعض أسباب الشد العضلى التى قد تكون أكثر خطورة وتحتاج إلى تقييم طبى من جراحة العظام أو الأعصاب ومن هذه الأسباب الانزلاق الغضروفى والتهابات الأمراض الروماتيزمية والتهابات العضلات الصديدية أو وجود تسوس أو بكتيريا بالعظام ما يؤثر على العضلات المحيطة، وهذه الأسباب يمكن تشخيصها بواسطة الفحص الطبى للمريض والإشاعات لتقييم الحالة وتحديد العلاج الصحيح.