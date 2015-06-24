مرور الجيزة يضبط 251 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى

شنت الإدارة العامة للمرور بالجيزة برئاسة اللواء مجدى عز الدين مدير المرور حملة مكبرة للعمل على سيولة الحركة، أسفرت عن ضبط 34 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية أعلى الطرق السريعة بنطاق المحافظة بمحور صفط اللبن و26 يوليو والقوس الغربى.

كما تم ضبط 100 مخالفة دخان كثيف و102 مخالفة ملصقات ومعلقات.

وتم ضبط 135 مخالفة تحميل سيارات سرفيس لركاب زيادة وعدم التزامهم بتعريفة الركوب، كما تم ضبط 130 مخالفة عدم استخدام حزام أمان و2560 مخالفة نموذج 125 وتم حجز 16 مخالفة لمركبات التوك توك التى لا تلتزم بالقواعد المرورية وتخرج للسير على الشوارع الرئيسية وتتسبب فى إحداث زحام مرورى.

وتمكنت الإدارة من ضبط 251 مخالفات بمطالع ومنازل الكبارى، التى يستخدمها قائدى المركبات لإقامة مواقف عشوائية، وتسبب فى إحداث زحام مرورى أعلى الطرق السريعة منها منزل محور 26 يوليو والطريق الدائرى ومحور صفط اللبن وبعض الأماكن القريبة من ميدان الجيزة والرماية وشارع الهرم.

كما أجرت الإدارة تحليل طبى لـ15 سائقا لتحديد تعاطيه للمواد المخدرة أثناء القيادة من عدمه، وتم إثبات تعاطى حالة واحدة من السائقين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتكثف إدارة المرور بالجيزة من حملاتها المرورية لرصد المخالفات ومتابعة الحالة المرورية بمختلف الطرق والمحاور بالمحافظة وإزالة أى عوائق مرورية.