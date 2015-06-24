طولان: 75 % من صفقات سموحة خارج ترشيحاتي

شن حلمي طولان المدير الفني لسموحة هجوما حادا علي إدارة النادي عقب الخسارة أمام الرجاء في الأسبوع 36 من الدوري.

وألمح طولان إلي غضبه من تدخل رئيس النادي فرج عامر في تخصصاته الفنية، والاستياء من تصريحاته عقب الخسارة أمام الرجاء.

وقال في تصريحات تليفزيونية لقناة "سي أر تي" عقب لقاء فريقه أمام الرجاء"جئت لمهمتين محلية وأفريقية، وحققت إعجازا بالوصول لدوري المجموعات لدوري الأبطال".

وأضاف طولان"عقدت أكثر من جلسة مع مسؤولي النادي لتحديد احتياجات الفريق، ورشحت 5 لاعبين للانضمام الي سموحة مجانا بعد انتهاء عقودهم".

وتابع"انضمام ثنائي الداخلية حسام باولو وأحمد تمساح كان بناء علي رغبتي، وكذلك عمر سعد ظهير أيسر حرس الحدود".

وأتم"ولكن فوجئت بترشيح لاعبين آخرين رفضت ضمهم لأنني سبق أن دربتهم، و75 % من اللاعبين الذين تعاقدت معهم الإدارة كانوا علي غير رغبتي".