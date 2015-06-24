وائل جسّار يغني في مصر مقابل 100 ألف جنية

تعاقد مؤخراً الفنان اللبناني وائل جسار على الغناء في "بورتو كايرو مول" في القاهرة، مقابل مبلغ 100 ألف جنية مصري، يوم 11 تموز/يوليو المقبل.

من جهة أخرى، يستعد وائل قريباً لتسجيل ديو أغنية "عيشها" مع الفنانة المصرية آمال ماهر حيث سافرت الأخيرة إلى لبنان لمقابلة وائل والتداول بكل التفاصيل.

وسيُطرح الديو ضمن حلقات الموسم الجديد من برنامج "كوك أستوديو"، الذي من المقرر أن يبدأ نهاية شهر رمضان الكريم.

العمل من كلمات هاني صارو، وألحان مدين، وتم تسجيلها في ستوديو "إم ساوند 1"، تحت إشراف مهندس الصوت هاني محروس.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"