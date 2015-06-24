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وائل جسّار يغني في مصر مقابل 100 ألف جنية

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وائل جسّار يغني في مصر مقابل 100 ألف جنية وائل جسّار يغني في مصر مقابل 100 ألف جنية

الأربعاء 24-06-2015 00:35

تعاقد مؤخراً الفنان اللبناني وائل جسار على الغناء في "بورتو كايرو مول" في القاهرة، مقابل مبلغ 100 ألف جنية مصري، يوم 11 تموز/يوليو المقبل.

من جهة أخرى، يستعد وائل قريباً لتسجيل ديو أغنية "عيشها" مع الفنانة المصرية آمال ماهر حيث سافرت الأخيرة إلى لبنان لمقابلة وائل والتداول بكل التفاصيل.

وسيُطرح الديو ضمن حلقات الموسم الجديد من برنامج "كوك أستوديو"، الذي من المقرر أن يبدأ نهاية شهر رمضان الكريم.

العمل من كلمات هاني صارو، وألحان مدين، وتم تسجيلها في ستوديو "إم ساوند 1"، تحت إشراف مهندس الصوت هاني محروس.

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