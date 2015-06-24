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بالفيديو: فنانة إيطالية تغني "بغداد لا تتألمي" لكاظم الساهر

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بالفيديو: فنانة إيطالية تغني "بغداد لا تتألمي" لكاظم الساهر بالفيديو: فنانة إيطالية تغني "بغداد لا تتألمي" لكاظم الساهر

الأربعاء 24-06-2015 03:39

نشر الفنان كاظم الساهر على حسابه الخاص في موقع "فيس بوك"، للفنانة الإيطالية سوزانا دوباز وهي تؤدي أغنية "بغداد لا تتألمي"، على أحد ملاعب كرة القدم.

وظهرت الفنانة وهي تقف وسط الملعب وتؤدي الأغنية، في وقت رفع المتفرجون العلم العراقي وحييوا الفنانة.

وأرفق الساهر الفيديو بتعليق: ""بغداد لا تتألمي" بصوت الفنانة الايطالية سوزانا دوباز "Susanna Dubaz"".

 

 

 

 

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