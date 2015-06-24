أعلنت مديرية أمن مطروح، منذ قليل، عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين فى انقلاب سيارة نصف نقل على طريق سيوة، حيث تبلغ لقسم شرطة سيوة مساء أمس الثلاثاء بانقلاب سيارة بدائرة القسم على طريق سيوة مطروح ووجود مصابين ومتوفين.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل لم يتم العثور عليها بمكان الحادث كانت تقل مجموعة من الأشخاص من مدينة سيوة فى طريقهم إلى مرسى مطروح، وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى إلى انقلابها ووقوع الحادث، الذى أسفر عن وفاة 5 من ركاب السيارة وإصابة باقى الركاب وعددهم 22 راكبا تراوحت إصاباتهم بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

ونقل جميع المصابين إلى مستشفى مطروح العام للعلاج والتحفظ علي جثث المتوفين تحت تصرف النيابة العامة التى أخطرت للتحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح سيوة للعرض علي النيابة.

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