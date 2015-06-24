أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصرع 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين فى انقلاب سيارة نصف نقل على طريق سيوة

Google+ Print
مصرع 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين فى انقلاب سيارة نصف نقل على طريق سيوة مصرع 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين فى انقلاب سيارة نصف نقل على طريق سيوة
أعلنت مديرية أمن مطروح، منذ قليل، عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين فى انقلاب سيارة نصف نقل على طريق سيوة، حيث تبلغ لقسم شرطة سيوة مساء أمس الثلاثاء بانقلاب سيارة بدائرة القسم على طريق سيوة مطروح ووجود مصابين ومتوفين.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل لم يتم العثور عليها بمكان الحادث كانت تقل مجموعة من الأشخاص من مدينة سيوة فى طريقهم إلى مرسى مطروح، وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى إلى انقلابها ووقوع الحادث، الذى أسفر عن وفاة 5 من ركاب السيارة وإصابة باقى الركاب وعددهم 22 راكبا تراوحت إصاباتهم بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

ونقل جميع المصابين إلى مستشفى مطروح العام للعلاج والتحفظ علي جثث المتوفين تحت تصرف النيابة العامة التى أخطرت للتحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح سيوة للعرض علي النيابة.

ننشر تفاصيل حادث أودى بحياة 4 وأصاب 11 بمطروح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365