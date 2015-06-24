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البشير يشيد بجهود تطوير القوات المسلحة السودانية

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البشير يشيد بجهود تطوير القوات المسلحة السودانية البشير يشيد بجهود تطوير القوات المسلحة السودانية
شهد الرئيس السودانى عمر البشير، بوزارة الدفاع مساء اليوم الثلاثاء حفل تسليم وتسلم مهام الوزارة بين الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين (الوزير السابق)، والفريق أول ركن مصطفى عثمان عبيد وزير الدفاع الجديد.

وأشاد البشير-فى كلمته خلال حفل التسليم والتسلم- بجهود وزير الدفاع السابق عبد الرحيم حسين، لتطوير القوات المسلحة السودانية، مشيرا إلى أن ما تحقق من مشاريع كان نتاج جهده، لافتا إلى أنه صنع لنفسه وللقوات المسلحة تاريخا، وأنه انتقل من مكان جهاد إلى جهاد آخر .

وقال الرئيس السوداني، إن ولاية الخرطوم-التى تم تعيين وزير الدفاع السودانى السابق واليا عليها- ستنطلق فى ولايته إلى آفاق أرحب، مؤكدا أن القوات المسلحة السودانية برجالها قادرة على تأمين السودان.

من جانبه، عبر والى الخرطوم عبد الرحيم حسين، عن شكره وتقديره للرئيس البشير، لثقته الكبيرة لتولية وزارة الدفاع خلال السنوات الماضية، وقال " لقد تجاوزنا خلال تلك الفترة عقبات وحواجز تستهدف الوطن أرضا وشعبا وقد تحققت بفضل العمل المشترك للقوات المسلحة مكاسب تتمثل فى التطور الكبير فى المبانى والمعانى".

وبدوره، تعهد وزير الدفاع السودانى الجديد مصطفى عثمان عبيد، بتنفيذ خطط القوات المسلحة بكل محاورها وتحسين بيئة العمل والاهتمام بالأفراد وتوسيع وتوطيد علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعا الحركات المسلحة إلى تحكيم صوت العقل والانحياز إلى السلام ووقف نزيف الدم والتأسيس لسلام دائم فى البلاد.

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مصر 365