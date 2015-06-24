"داعش" يتوعد أوباما بمزيد من النكسات ويعلن إقامة ولاية القوفاز

ذكرت شبكة "سى-إن-إن" الأمريكية أن تنظيم "الدولة الإسلامية" نشر رسالة صوتية منسوبة للمتحدث باسمه، أبو محمد العدنانى، تقدم فيها بالتهنئة للمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان، كما توعد الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، بمزيد من "النكسات"، كما عرض عفواً عاماً عن السُنة فى العراق.

ودعا العدنانى، فى تسجيل بلغت مدته حوالى 29 دقيقة، المسلمين فى كل من العراق ولبنان والسعودية، إلى الثورة على حكامهم، وقال إن "أفضل القربات إلى الله الجهاد.. ولا يعدل الجهاد فى رمضان جهاد فى غيره"، وتابع بقوله: "هبوا أيها المجاهدون.. اجعلوا شهر رمضان شهر وبال على الكافرين."

وتحدث القيادى بالتنظيم المعروف باسم "داعش" عن تعرض السُنة فى العراق إلى أعمال قتل واختطاف وتهجير من قبل من أسماهم بـ"الروافض"، فى إشارة إلى الحكومة العراقية، التى يسيطر عليها الشيعة، والقوات الموالية لها، وقال إن "الصليبيين قرروا إخلاء العراق بالكامل من السنة."

وبينما ذكر أن "الروافض لا يسمحون للسنة بدخول بغداد"، فقد أكد أن قيادة التنظيم قررت منح من وصفهم بـ"المرتدين"، من أهل السنة الذين يقاتلون إلى جانب القوات الحكومية والحشد الشعبى من مجالس "الصحوات" وغيرهم، "فرصة أخيرة للتوبة"، وقال: "لا نشترط عليهم سوى تسليم أسلحتهم."

ووجه العدنانى حديثه إلى الرئيس الأمريكى، بقوله: "وأما أوباما الفاشل، وحزبه العاجز، وحلفه الضعيف، وجيشه المهزوم فنقول: لم نسمع عبر التاريخ من قبل عن نكسة تكتيكية.. ولكن نعدكم فى المستقبل بنكسات ونكسات، ومفاجآت إثر مفاجآت.. وارتقبوا إنا مرتقبون."

كما أعلن المتحدث باسم داعش، خلال رسالته الصوتية التى جاءت بعنوان "يا قومنا أجيبوا داعى الله"، عن قيام "ولاية القوقاز"، لافتاً إلى أن زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادى، الذى وصفه بـ"أمير المؤمنين"، أصدر قراراً بتعيين أبو محمد القدرى، والياً على القوقاز.