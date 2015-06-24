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"يديعوت أحرونوت": سقوط صاروخ أطلق من غزة على ساحل عسقلان

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"يديعوت أحرونوت": سقوط صاروخ أطلق من غزة على ساحل عسقلان "يديعوت أحرونوت": سقوط صاروخ أطلق من غزة على ساحل عسقلان
ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن قذيفة صاروخية أطلقت مساء اليوم الثلاثاء من قطاع غزة وسقطت فى منطقة مفتوحة بالقرب من ساحل عسقلان شمالى القطاع.

وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن صاروخا أطلق من شمال قطاع غزة باتجاه منطقة حوف أشكلون (ساحل عسقلان) ، دون وقوع إصابات أو أضرار .

ودوت صافرات الإنذار فى منطقة المجلس الاقليمى ساحل عسقلان قبل سقوط الصاروخ، وكانت جماعة سلفية متشددة تطلق على نفسها "سرية الشيخ عمر حديد ـ بيت المقدس" فى قطاع غزة قد تبنت خلال شهرى مايو الماضى ويونيو الجارى عدة عمليات لإطلاق صواريخ من غزة على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وأشارت الجماعة وهى غير المعروفة ، فى بيانات نشرتها مواقع إلكترونية محسوبة على الجماعات السلفية الجهادية ، إلى أن إطلاق الصواريخ يأتى ردا على الحملة التى تشنها الأجهزة الأمنية فى غزة التى تديرها حركة حماس ضد عناصر التيار السلفى فى غزة.

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