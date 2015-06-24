الأكراد يواصلون تقدمهم فى الرقة بعد سيطرتهم على قاعدة عسكرية شمالى سوريا

واصل مقاتلو الأكراد تقدمهم فى محافظة الرقة بعد سيطرتهم على مدينة استراتيجية مجاورة للقاعدة العسكرية شمالى سوريا.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" بالعربية الليلة - التى أوردت النبأ - أن هذا التقدم جاء بعد أن تمكنت وحدات حماية الشعب الكردية ومقاتلو المعارضة بمؤازرة غارات التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن من السيطرة على مدينة "عين عيسى" بشكل كامل وعلى عشرات القرى حولها بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى.

وتأتى خسارة التنظيم لمدينة "عين عيسى" بعد خسارته "اللواء 93" ، وهو قاعدة عسكرية كانت تحت سيطرة قوات الحكومة قبل أن يسيطر عليها مسلحو داعش صيف عام 2014.

وفى سياق أخر ، قال ناشطون سوريون معارضون إن الطيران الحربى السورى ألقى براميل متفجرة على الأحياء السكنية فى بلدة تلبيسة فى ريف حمص وسط سوريا.