أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأكراد يواصلون تقدمهم فى الرقة بعد سيطرتهم على قاعدة عسكرية شمالى سوريا

Google+ Print
الأكراد يواصلون تقدمهم فى الرقة بعد سيطرتهم على قاعدة عسكرية شمالى سوريا الأكراد يواصلون تقدمهم فى الرقة بعد سيطرتهم على قاعدة عسكرية شمالى سوريا
واصل مقاتلو الأكراد تقدمهم فى محافظة الرقة بعد سيطرتهم على مدينة استراتيجية مجاورة للقاعدة العسكرية شمالى سوريا.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" بالعربية الليلة - التى أوردت النبأ - أن هذا التقدم جاء بعد أن تمكنت وحدات حماية الشعب الكردية ومقاتلو المعارضة بمؤازرة غارات التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن من السيطرة على مدينة "عين عيسى" بشكل كامل وعلى عشرات القرى حولها بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى.

وتأتى خسارة التنظيم لمدينة "عين عيسى" بعد خسارته "اللواء 93" ، وهو قاعدة عسكرية كانت تحت سيطرة قوات قبل أن يسيطر عليها مسلحو داعش صيف عام 2014.

وفى سياق أخر ، قال ناشطون سوريون معارضون إن الطيران الحربى السورى ألقى براميل متفجرة على الأحياء السكنية فى بلدة تلبيسة فى ريف حمص وسط سوريا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية